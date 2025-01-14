شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 14 مليار جنيه خلال 20 دقيقة مدفوعة بتعديل عرض "حديد عز" والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه خلال 20 دقيقة ليصل إلى مستوى 2.142 مليار جنيه، وذلك مدفوعًا بصعود أسهم حديد عز، بعد قرار رجل الأعمال أحمد عز رفع سعر عرض شراء شركته من المساهمين المتضررين من الشطب إلى 138.5 جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 28872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 35866 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 12699 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 8018 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11055 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3033 نقطة.