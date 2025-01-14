شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني يقر أول توزيعات أرباح في 2025 بقيمة 1.5 جنيه للسهم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن بنك قطر الوطني، موافق مجلس الإدارة على مقترح توزيع نقدي لمساهمي البنك بمبلغ 1.5 جنيه لكل سهم من أسهم رأسمال البنك، على أن يتم عرض اقتراح التوزيع على الجمعية العامة العادية، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، لتصبح هذه أول موافقة لشركة مقيدة بالبورصة على توزيع أرباح للمساهمين في عام 2025.

كما وافق مجلس إدارة البنك، على اعتماد الميزانية عن عام 2024، وحقق صافي أرباح مجمعة بلغت 26.4 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة قدرها 10.17 مليار جنيه وبنسبة نمو 63% مقارنة بنفس الفترة في 2023، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 25.8 مليار جنيه، وسجل إجمالي الأصول المجمعة 820 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 191 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 30%.

ووفق بيان البنك للبورصة المصرية، زادت محفظة القروض والسلفيات 98 مليار جنيه لتصل إلى 365 مليار جنيه بنسبة نمو 37% مقارنة بديسمبر 2023، وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 24.3%، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.44% في نهاية ديسمبر 2024، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 107%، وبلغت ودائع العملاء 680 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 150 مليار جنيه، بنسبة نمو 28%.

وكانت شركات البورصة المصرية، قد وزعت أرباحًا نقدية بقيمة 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، وهي أعلى أرباح موزعة من شركات البورصة في التاريخ.