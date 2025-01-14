شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين وممثلى الكيانات العاملة بالساحل الشمالي الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، عدداً من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى اننا نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، بجانب رؤية الدولة المصرية لتنمية المنطقة بالكامل.

وأكد وزير الاسكان ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقى فى القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك فى ضوء الإقبال الكبير الذى شهده الساحل الشمالى فى الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالى الغربى، موجها بوضع برنامج زمني لتنفيذ هذه الفنادق وفقا لأعلى المستويات.

واستعرض الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ووجود تكامل بين المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ ممشى للزائرين يربط بين المشروعات بالمنطقة به كافة الخدمات المتاحة، كما تم استعراض الأراضي المقترحة للتنمية المستقبلية.

من جانبهم قدم كبار المطورين الموجودين الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الفكر المتطور للوزارة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مستعرضين عددا من الاقتراحات والطلبات التي من شأنها التيسير لدفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات بهذه المنطقة.

