شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتلقى أول طلب قيد في 2025 لشركة بنيان للتنمية والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية، عن تلقي طلب قيد أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، بحدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بالسوق الرئيسي، برأس مال مصدر ومطلوب قيده 1.654 مليار جنيه بعدد أسهم 1.654 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.

ويعد هذا أول طلب قيد تتلقاها البورصة في عام 2025، بعدما سبق وقيدت 11 شركة جديدة وقيد شركة ناتجة عن انقسام خلال عام 2024، وتم انتقال 5 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي تفعيلاً لفلسفة وهدف إنشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة انتقاليه لتأهيل الشركات للانتقال للسوق الرئيسي، وتستهدف البورصة -من خلال خططها الترويجية والتوعوية- استقطاب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية.

وحققت مؤشرات البورصة المصرية، أعلى عائد مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية خلال عام 2024 متفوقة على بورصات الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وهونج كونج والصين وكذلك متفوقة على بورصات الدول الخليجية.

جاء ذلك بعدما ارتفعت مؤشرات إيجي إكس 70، وإيجي إكس 100، والشريعة الإسلامية بالبورصة المصرية بنسبة 48.8%، 42.3%، 36.6%، على الترتيب متفوقة على مؤشر سوق دبي المالي الذي صعد بنسبة 27.1%، وناسداك 100 بنسبة 24.9%، وستاندر اند بورز الأمريكي بنسبة 23.3%، ونيكاي الياباني بنسبة 19.2%، وداكس الألماني بنسبة 18.8%.