شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فى البنوك.. تراجع 3 قروش والان مع تفاصيل الخبر

في بداية التعاملات تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 14-1-2025، بالبنوك المصرية، نحو 3 قروش وفق تحديثات البنوك في بداية التعاملات اليوم مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.6 جنيه للشراء، و163.8 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 14-1-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.6 جنيه للشراء.

163.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.8 جنيه للشراء.

163.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.9 جنيه للشراء.

163.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.3 جنيه للشراء.

163.8 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.2 جنيه للشراء.

163.8 جنيه للبيع.



