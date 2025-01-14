شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يقرر الاستمرار فى شطب شركة حديد عز ويرفع سعر عرض الشراء إلى 138.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة حديد عز، موافقة مجلس الإدارة على الاستمرار في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يناير 2025، على أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب، وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن- وفقًا لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بواقع 138.15 جنيه للسهم، والواردة بتقرير المستشار المالي المستقل (شركة BDO) الذي تم الإفصح عنه بتاريخ 13 يناير.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بنسبة 28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بنسبة 40%.

وكان رجل الأعمال أحمد عز، قد تقدم بطلب للهييئة العامة للرقابة المالية لشطب أسهم شركته "حديد عز" من البورصة المصرية، وتضمن في الطلب أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري مبلغ 120 جنيها للسهم، وفي حالة زيادة التقييم عن هذا الحد الأقصى للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وإلغاء دعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ووفق إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة يتم شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب محددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.

وبتطبيق هذه الشروط على شطب شركة حديد عز، فأن أعلى قيمة هي القيمة العادلة والتي بلغت 138.15 جنيه، في حين بلغ أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على قرار الشطب هو 118.98 جنيه، وبلغ متوسط أسعار إقفال السهم خلال آخر 3 شهور حوالي 108.19 جنيه.

