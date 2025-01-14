شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى الإمارات 14-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فى الإمارات، حيث سجل عيار 18 مبلغ 249.75 درهم.

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الامارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الاماراتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24 سجل 325.25 درهم

عيار 22 سجل 301.00 درهم

عيار 21 سجل 291.50 درهم

عيار 18 سجل 249.75 درهم

عيار 14 سجل 192.25 درهم

عيار 12 سجل 164.75 درهم

الاونصة 10116.50 درهم

الجنيه الذهب 2332.00 درهم

الأونصة بالدولار 2686.29 دولارالاونصة سجلت 9937.50 درهم

الجنيه الذهب سجل 2290.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2639.99 دولار



وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.