شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مبيعات شيرى الكهربائية عالميا بنمو قدره 232.7% خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت العلامة الصينية العالمية " شيري"، أن تتصدر قطاع السيارات الكهربائية الجديدة وسجلت مبيعات شركة " شيري " العالمية 583,569 وحدة، بنمو قدره 232.7%، وهو الأسرع بين كبار مصنعي السيارات.

وفي ديسمبر عام 2024 ، تجاوزت مبيعات السيارات الهايبرد القابلة للشحن 100,000 وحدة، محققةً زيادة بنسبة 31.9% مقارنة بالشهر السابق من نفس العام، هذه النتائج تعكس قدرة شيري على مواجهة التحديات والتوسع في قطاعات السيارات التقليدية والكهربائية، ما يعزز مكانتها الرائدة في السوق العالمية.

وركزت شيري جهودها على تطوير تقنيات مبتكرة للطاقة النظيفة، مع التزامها بتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، حيث تضع الشركة على رأس أولوياتها السلامة، والكفاءة، والذكاء في تصميم سياراتها الهايبرد، مما يعكس توجهها نحو التنقل الأخضر، وقد برز هذا الالتزام في مؤتمر شيري العالمي للتطوير، حيث أظهرت سياراتها الهايبرد أداءً استثنائياً بمدى كهربائي يتجاوز 1,400 كم.

كما استمرت شيري في تعزيز مكانتها التكنولوجية من خلال تطوير أنظمة دفع متقدمة مثل Qpower، الذي يعكس تفوقها في قطاع السيارات الهايبرد القابلة للشحن (PHEV ) ، كما يُبرز نظام Infinite Electric Hybrid DHT كفاءة شيري في تقديم طاقة فعّالة مع إدارة ذكية للطاقة ، مما يضمن أعلى مستويات الكفاءة تحت مختلف ظروف القيادة، حيث تصل كفاءة نظام النقل إلى 98.5%.

تتميز محركات "شيري الهايبرد" بكفاءة حرارية تبلغ 44.5% ، بالإضافة إلى بطاريات هايبرد عالية الأداء بكثافة طاقة تصل إلى 105 واط/كجم، مما يعزز مدى القيادة وكفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير وهذه التطورات تؤكد ريادة شيري في تقديم حلول مبتكرة تدعم تحولها نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع السيارات عالميا\.