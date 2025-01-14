شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد فى عيار 21.. سعر الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 14 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالثلاثاء، 14 يناير 2025 09:48 ص
كشفت شعبة الذهب عن هبوط في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء، عقب تغيرات في سعر الذهب العالمي نحو الهبوط، وبلغ إجمالي التراجع في مصر 20 جنيهاً.
سعر الذهب في مصر اليوم :
عيار 24 يسجل 4286 جنيها.
عيار 21 يسجل 3750 جنيها.
عيار 18 يسجل 3214 جنيها.
الجنيه الذهب 30000 جنيها
انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع مع استمرار تأثير تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، والذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيقلل من عمليات خفض أسعار الفائدة.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى عند 2669 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2689 دولار للأونصة.
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