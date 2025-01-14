شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله أبو معطي رئيسا لمجلس إدارة «أبو معطي للمكتبات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات تعيين د. سعد أبو معطي رئيسا للمجلس، وسعيد باسعيد نائبا لرئيس المجلس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المجلس قرر تشكيل اللجان المنبثقة منه وفق المهام والصلاحيات المعتمدة ،وعيَّن أمين سر المجلس وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
وقرر المجلس، تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01 / 01 / 2025م ولمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 31 / 12 / 2028م.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة: عبدالله الرشود، وعضوية كل من: سلطان الشبيلي، وعبدالله اليوسف.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المجلس قرر تشكيل اللجان المنبثقة منه وفق المهام والصلاحيات المعتمدة ،وعيَّن أمين سر المجلس وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
وقرر المجلس، تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01 / 01 / 2025م ولمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 31 / 12 / 2028م.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة: عبدالله الرشود، وعضوية كل من: سلطان الشبيلي، وعبدالله اليوسف.