شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الفرنسي: بدء طرح صكوك مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme) عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، سيُحدد عدد الصكوك وشروطها وفقاً لظروف السوق.
وعين البنك كلا من: بنك إتش إس بي سي- -بي إل سي - كمنسق عالمي، كما قام بتعيين كل من : بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، جولدمان ساكس الدولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك المشرق بي إس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، ميزوهو انترناشونال -بي إل سي، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وأضاف أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك.
وأوضح أن سعر طرح الصك والعائد، يحدد حسب ظروف السوق.
وأفاد بأن مدة استحقاق الصك 5 سنوات.
ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، سيُحدد عدد الصكوك وشروطها وفقاً لظروف السوق.
وعين البنك كلا من: بنك إتش إس بي سي- -بي إل سي - كمنسق عالمي، كما قام بتعيين كل من : بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، جولدمان ساكس الدولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك المشرق بي إس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، ميزوهو انترناشونال -بي إل سي، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وأضاف أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك.
وأوضح أن سعر طرح الصك والعائد، يحدد حسب ظروف السوق.
وأفاد بأن مدة استحقاق الصك 5 سنوات.
ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).