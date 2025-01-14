شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «عطاء» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عطاء التعليمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد مساءً أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
البند الأول: الاطلاع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م ومناقشته.
البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.
البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م ومناقشتها.
البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.
البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م، بقيمة إجمالية قدرها (52,609,019) ريالا، لتكون حصة كل سهم (1.25) وبنسبة (12.5%) من رأس المال المدفوع.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقًا.
البند السادس: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م والتي لعضو مجلس الإدارة فرح بنت أحمد المتعب ولعضو مجلس الإدارة ريم بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط وبقيمة إجمالية قدرها (12,638,000) ريال بدون شروط تفضيلية.
البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ (1,350,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.
البند الثامن: الموافقة على تعيين آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في 31/07/2025م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31/07/2026م وتحديد اتعابه (1,367,000) ريال.
البند التاسع: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة من تاريخ 14 يناير 2025م ومدتها ثلاث سنوات، التي تنتهي بتاريخ 13 يناير 2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: طارق القصبي، خالد المعمر، عثمان القصبي، طارق الرشيد، مشاري الإبراهيم، ريم المتعب، فرح المتعب، علي التميمي، محمد العطيفي.
البند العاشر: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد واعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم(3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ أغراض الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
البند الأول: الاطلاع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م ومناقشته.
البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.
البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م ومناقشتها.
البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.
البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م، بقيمة إجمالية قدرها (52,609,019) ريالا، لتكون حصة كل سهم (1.25) وبنسبة (12.5%) من رأس المال المدفوع.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقًا.
البند السادس: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م والتي لعضو مجلس الإدارة فرح بنت أحمد المتعب ولعضو مجلس الإدارة ريم بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط وبقيمة إجمالية قدرها (12,638,000) ريال بدون شروط تفضيلية.
البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ (1,350,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024م.
البند الثامن: الموافقة على تعيين آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في 31/07/2025م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31/07/2026م وتحديد اتعابه (1,367,000) ريال.
البند التاسع: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة من تاريخ 14 يناير 2025م ومدتها ثلاث سنوات، التي تنتهي بتاريخ 13 يناير 2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: طارق القصبي، خالد المعمر، عثمان القصبي، طارق الرشيد، مشاري الإبراهيم، ريم المتعب، فرح المتعب، علي التميمي، محمد العطيفي.
البند العاشر: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد واعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم(3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ أغراض الشركة.