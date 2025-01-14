شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الراجحي: بدء طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مصرف الراجحي بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين موهلين داخل وخارج السعودية.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ بداية الطرح 14 يناير 2024، فيما ينتهي الطرح غدا الأربعاء.
ونوه بتحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق.
وعين المصرف كلا من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي إس سي (الذي يعمل من خلال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية)، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.
وأضاف أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار.
وأشار إلى أن سعر طرح الصك يحدد حسب أوضاع السوق، فيما يحدد العائد حسب أوضاع السوق.
وأفاد بأن مدة استحقاق الصك: صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ بداية الطرح 14 يناير 2024، فيما ينتهي الطرح غدا الأربعاء.
ونوه بتحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق.
وعين المصرف كلا من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي إس سي (الذي يعمل من خلال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية)، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.
وأضاف أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار.
وأشار إلى أن سعر طرح الصك يحدد حسب أوضاع السوق، فيما يحدد العائد حسب أوضاع السوق.
وأفاد بأن مدة استحقاق الصك: صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك