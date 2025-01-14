شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تنفق 11 مليار دولار لتعزيز قوتها في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة "أمازون.كوم" إن قسم الحوسبة التابع لها "أمازون ويب سيرفيسز" أو "إيه دبليو إس" يخطط لاستثمار ضخم بالمليارات لتوسيع بنية التكنولوجيا الجديدة خاصة تلك التي تدعم مجال الذكاء الاصطناعي، وفق ما أوردت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. استثمارات "أمازون" في الذكاء الاصطناعي" تريد أمازون دعم توسعاتها بشكل هائل باستثمار حوالي 11 مليار دولار لتوسيع بنيتها التحتية في جورجيا لدعم الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. اتجاه شركات التكنولوجيا العملاقة تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي، مما يسلط الضوء على الحاجة المتزايدة إلى مراكز بيانات قوية وبنية أساسية متقدمة لدعم الابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.

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قبل أيام، أعلنت شركة "مايكروسوفت" العملاقة عن خطط لاستثمار حوالي 80 مليار دولار في السنة المالية 2025 لتطوير مراكز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المستندة إليها. موارد حوسبة هائلة تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي من التعلم الآلي إلى النماذج التوليدية موارد حوسبية هائلة وهذا يدفع الطلب على مراكز البيانات المتخصصة التي تمكن شركات التكنولوجيا من ربط آلاف الرقائق في مجموعات مع بعضها البعض في حالة من التعقد البياناتي والعملياتي الشديدة.

وقالت أمازون إن "الاستثمارات في مقاطعتي بوتس ودوجلاس من المتوقع أن يوجد مئات الوظائف ويعزز مكانة جورجيا كمركز للابتكار الرقمي المتطور"، مضيفة أن هذا من المتوقع أن يوفر "ما لا يقل عن 550 وظيفة جديدة عالية المهارة". استهلاك الذكاء الاصطناعي للكهرباء لكن تكلفة التكنولوجيا ليست بسيطة ولاتبدوا مبررة لدى بعض المحللين خاصة وأن مردودها لن يظهر بالقوة الكافية بشكل فوري رغم تناميه الكبير.

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أدى هذا الارتفاع في اتجاه الذكاء الاصطناعي والحوسبة أيضًا إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة وسيعمل على ذلك في مكان يقرر الاتجاه في هذا الركب حيث تستهلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة. احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وفي هذا، أشارت دراسة أجراها معهد أبحاث الطاقة الكهربائية في شهر مايو الماضي من عام 2024 إلى أن مراكز البيانات قد تستخدم ما يصل إلى 9% من إجمالي الكهرباء المولدة في الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد أي في 2030 وذلك اعتمادًا على معدلات تبني الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

أبرمت أمازون اتفاقيات متعددة مع شركات المرافق الأمريكية لتزويد مراكز البيانات التابعة لها بالطاقة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الشراكات مع شركة "تالين إينريجي" في بنسلفانيا وشركة "إينترجي" في ميسيسيبي.