شكرا لقرائتكم خبر عن محللون يتوقعون تجاوز أونصة الذهب 2700 دولار للأونصة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل سوق الذهب العالمي أفضل أداء له منذ أكثر من عقد من الزمان العام الماضي 2024 ما دعا المحللين إلى إن يتوقعوا باستمرار الارتفاع والزخم الصعودي على الأرجح حتى يصل الذهب إلى 2700 دولار للأونصة في نهاية الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بعوامل صعودية متعددة، وفق ما ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز". مشتريات البنوك المركزية من الذهب من المتوقع أن تكون البنوك المركزية على وجه الخصوص المشترين المهيمنين على أسواق الذهب في سعيها إلى تنويع احتياطياتها وسط بيئة عالمية معقدة بشكل متزايد.

بعد كسر علامة 2000 دولار للأوقية في بداية عام 2024 سجلت أسعار الذهب سلسلة من الارتفاعات القياسية متجاوزة لفترة وجيزة 2700 دولار.

اقرأ أيضاً: الذهب يحاول البناء على مكاسبه الأخيرة.. ورياح عكسية قد تهدد صعوده 2025 وأسواق الذهب في الأسبوع الأول من عام 2025 تظل أسعار الذهب قوية وتحوم فوق 2600 دولار للأوقية.

أصدرت البنوك الاستثمارية توقعات متفائلة للذهب، حيث قدمت توقعات متفائلة.

وفقًا لافتراض محايد، قد يرتفع سعر العقود الآجلة للذهب في البورصات إلى 3175 دولارًا للأوقية بحلول منتصف عام 2025 مع توقع تقلب الأسعار بين 3000 دولار و3250 دولارًا للأوقية على مدار العام، وفقًا لما ذكره خبراء الاقتصاد في شركة "سيتيك".

وتوقع محللو "جي بي مورجان" أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع وقد تصل إلى 3000 دولار للأوقية في عام 2025 خاصة إذا أصبحت السياسات الاقتصادية الأمريكية "أكثر إزعاجًا" للسوق. توقعات مجلس الذهب العالمي توقع مجلس الذهب العالمي "دبليو جي سي" توقعات نمو معتدلة وإيجابية لأسعار الذهب في عام 2025. وجاء في تقرير مجلس الذهب العالمي حول توقعات الذهب 2025: "قد يأتي الارتفاع من الطلب الأقوى من المتوقع من البنوك المركزية أو من التدهور السريع للظروف المالية مما يؤدي إلى تدفقات إلى الملاذ الآمن".

اقرأ أيضاً: صعود أم هبوط.. إلى أين يتجه سعر الذهب مع بداية عام 2025؟ الاستثمار في الذهب ووفق محللين، من المتوقع أن يظل الاستثمار العالمي في الذهب قويًا في عام 2025 ربما مع "انخفاض (سوق) آسيا بينما ترتفع (سوق) أوروبا والولايات المتحدة".

في بداية عام 2024، كان المستثمرون الآسيويون الأكثر بروزًا في مشتريات الذهب ولكن مع تحسن توقعات الاقتصاد الصيني قد يتضاءل الطلب في السوق.

ومع ذلك، مع ضعف آفاق النمو الاقتصادي في أوروبا والتأثير الأكثر مباشرة للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين على تسعير الذهب فإن الطلب المتزايد من أوروبا قد يساعد في دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع هذا العام"، أوضح مينغ. تأثير الاقتصاد الأمريكي على الذهب في عام 2025، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي عن العام السابق عليه وقد يضعف سوق العمل ومع ذلك فمن المتوقع أن يتوقف التيسير التضخمي مما قد يوجد المزيد من الضغوط التضخمية.

وقال شو ينج كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في "أورينت فيوتشرز" :"أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواجه توازنًا دقيقًا بين استقرار النمو الاقتصادي ومحاربة التضخم". تكديس احتياطات الذهب تظل احتياطيات الذهب حيوية للدول التي تنوع احتياطياتها الدولية ومن بين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، قادت الصين وبولندا وسنغافورة ودول أخرى مشتريات الذهب في السنوات الأخيرة.

في عام 2023، أضافت البنوك المركزية 1037 طنًا من الذهب - ثاني أعلى عملية شراء سنوية في التاريخ - بعد ارتفاع قياسي بلغ 1082 طنًا في عام 2022.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أنه في الربع الثالث من عام 2024 أضافت بولندا 42.33 طنًا من الذهب تليها المجر 15.52 طنًا والهند 12.88 طنًا.