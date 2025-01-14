شكرا لقرائتكم خبر عن "سلام من مصر" و"مصر نابضة بالحياة" أبرز الحملات الترويجية للسياحة بمصر أمام دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة مجموعة من الاستراتيجيات الترويجية والحملات للترويج للسياحة في مصر أمام مختلف دول العالم.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الحملات التي تمت خلال عام 2024 وفقا للترتيب الزمني..

• تنفيذ إعلانات بالدوري الإنجليزي English Premier League للموسم الجديد 2023-2024، إطلاق حملة بعنوان "رمضان في مصر غِير" لمدة 5 أسابيع بعدد من الأسواق العربية، تزامناً مع شهر رمضان المعظم وقرب عيد الفطر المبارك.

• تنظيم حملات مشتركة مع عدد من منظمي الرحلات في الأسواق السياحية المختلفة والمستهدفة.

• تنفيذ إعلانات Advertorial بمجلات عالمية بالأسواق السياحية المختلفة والمستهدفة.



• تنفيذ إعلانات عن طريق نشر سلسلة من المقالات بالملاحق السياحية التابعة لثلاثة من كبريات الصحف القومية الإنجليزية مطبوعة ورقمية بالتعاون مع National Geographic Traveller للدعاية لمنطقة التجلي الأعظم بسيناء والمزارات السياحية الدينية بمصر، كما تم إضافة مقال Editorial عن المقاصد السياحية المختلفة ومنها السياحة النيلية.



• نشر إعلان من صفحتين بمجلة Infortursa للترويج للمقصد السياحي المصري.

• بث فيلم مدته 15 ثانية بقناة Eurosport 1 أثناء الفاصل الإعلاني لمبارايات بطولة APT للتنس والتي أقيمت بمدينة شتوتجارت الألمانية.

• 16 يوليو: إطلاق حملة تحت شعار "مصر نابضة بالحياة 365" (Egypt Alive 365)، لمدة شهرين، للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق العربي خلال موسم صيف 2024.



• 27 سبتمبر: إطلاق حملة تحت عنوان "سلام من مصر" للترويج لمصر بالأسواق السياحية المستهدفة وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة لتعزيز قيم السلام والتبادل الثقافي والتعايش المجتمعي، وذلك احتفالاً بيوم السياحة العالمي، كما تم إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول في هذا اليوم.