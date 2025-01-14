شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 -1- 2025.. استقرار بعد انخفاض كبير والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة المعادن الثمينة والذهب اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 14 يناير والتي تسجل استقرار ملحوظ عقب تراجعاً كبيراً أمس الاثنين بعد هبوط أونصة الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم :



عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها

الذهب العالمى



انخفض سعر الذهب العالمى مع بداية تداولات الأسبوع مع استمرار تأثير تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، والذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالى سيقلل من عمليات خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.



وسجل سعر أونصة الذهب العالمى انخفاضا أمس بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2679 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2689 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2686 دولار للأونصة.