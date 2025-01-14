شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-1-2025 أمام الجنيه.. 50.46 بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فى الساعات الأولى لتعاملات اليوم بالبنك الأهلى المصرى 50.46 جنيه للشراء و 50.56 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصرى، وسجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.44 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنك مصر سجل 50.46 جنيه للشراء و50.56 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء، و50.46 جنيه 50.56 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

و سجل سعر الدولار فى البنوك فى الساعات الأولى من تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.47 جنيه للشراء.

50.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.