شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيه العربية الأعلى مبيعا بالعالم؟.. تجاوزت 2.6 مليون سيارة فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، أثبتت شيري قدرتها على التكيف والنمو بفضل استراتيجياتها الفعّالة ومنتجاتها المبتكرة، محققةً أربع إنجازات رئيسية خلال العام.

وبلغت إيراداتها السنوية 480 مليار يوان، بزيادة تجاوزت 50%، ما يعادل نمواً إضافياً بقيمة 150 مليار يوان، كما حققت الشركة مبيعات تجاوزت 2.6 مليون سيارة، فى حين وصلت الصادرات إلى 1,144,588 وحدة، مسجلةً زيادة بنسبة 21.4%، وهو ما مكّن شيرى من الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للسيارات الصينية إلى الأسواق العالمية على مدار 22 عاماً متتاليًا.

وشهدت شيري خلال 2024 توسعاً عالمياً بارزاً، بما فى ذلك إنشاء أول مصنع مشترك في أوروبا بالتعاون مع شركة EV MOTORS الإسبانية، مما ساهم فى إعادة إحياء العلامة التجارية الإسبانية EBRO، كما احتفلت بإنتاج مليون وحدة من طراز TIGGO 2، وهو ما يعزز الاعتراف العالمي بجودة منتجاتها.

وفى مؤتمر "قمة مستخدمى شيرى الدولية" الذى عُقد فى أكتوبر 2024، احتفلت شيرى بإنتاج سيارتها رقم 15مليون على مستوى العالم من خلال خمسة مصانع دولية. كما مثّل تصدير السيارة رقم مليون من طراز TIGGO 7 إنجازاً بارزاً فى إطار استراتيجية شيرى العالمية.

كما حازت شيرى على العديد من الجوائز العالمية في 2024، وتصدرت أسواقاً رئيسية مثل البرازيل ومصر وإندونيسيا، ودخلت لأول مرة تصنيف Fortune Global 500، واحتلت المركز الأول بين العلامات الصينية في قائمة "أفضل 50 علامة تجارية عالمية" فى قطاع السيارات.

شهدت عمليات شيرى فى أكثر من 110 دولة ومنطقة، مع قاعدة مستخدمين تبلغ 15.72 مليون سيارة، منها 4.5 مليون مستخدم في الخارج.

وقد سجلت شركة شيرى رقماً قياسياً عالمياً جديداً في عام 2024، حيث بلغت مبيعاتها الشهرية في ديسمبر 298,505 سيارة، بزيادة ملحوظة قدرها 38.4% مقارنة بالشهر نفسه من 2023.

وارتفع إجمالي مبيعاتها السنوية إلى 2,603,916 سيارة، محققةً نمواً بنسبة 38.4% عن عام 2023، ومتفوقةً على متوسط معدلات نمو قطاع السيارات بفارق كبير.