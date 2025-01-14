شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تغيرات موسعة بالكهرباء خلال أيام لرفع مستوى الأداء بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بصدد الاعلان عن حركة تغيرات موسعة بالقطاع خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف تجديد الدماء للوصول إلى أعلى معايير الجودة فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء يتخذ قرارات التغير بالتنسيق مع نائبته المهندسة صباح مشالى والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا أن الوزير حريص على استقرار الأوضاع داخل قطاع الكهرباء والعمل كفريق واحد.

أشار المصدر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عدة تغيرات بعدد من شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أن الوزير يتابع شكاوى العاملين من تدنى مستوى الخدمات الطبية للعاملين بالقطاع ومن المقرر أن يتم وضع خطة لتطويرها و تقديم خدمات تليق بالعاملين و أسرهم