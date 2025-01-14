شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 14-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول الثلاثاء، 14 يناير 2025 02:00 ص

ينشر ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى: سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.85جنيه للشراء. 13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.81جنيه للشراء. 13.87جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.92جنيه للشراء. 13.88جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء. 13.89جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء. 13.88جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي 12.92جنيه للشراء. 13.96جنيه للبيع.

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