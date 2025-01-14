شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. اشتراكات التليفون الأرضى تتجاوز 13 مليون منذ إطلاق الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة حجم الاشتراكات في خدمة التليفون الأرضي، حيث تجاوزت الاشتراكات 13.6 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 12.94 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2024، و12.26 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2023، ويعد هذا الرقم الأول من نوعه في تاريخ الخدمة.

تم إطلاق خدمات التليفون الأرضي في مصر عام 1881، وفي عام 1954 تم تدشين أول خط يربط بين القاهرة والإسكندرية، ليشكل بداية هامة في تطور شبكة الاتصالات في البلاد.

يعود هذا النمو الملحوظ فى أعداد الاشتراكات إلى عدة عوامل، أبرزها التوسع فى شبكة الاتصالات الأرضية، وزيادة الاعتماد على الإنترنت عبر الخطوط الأرضية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال شركات الاتصالات في مصر.

كما أن التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات ساهمت في زيادة إقبال المواطنين على الاشتراك في خدمات التليفون الأرضي، مما أدى إلى هذا الرقم القياسي.



من المتوقع أن يستمر هذا النمو فى الاشتراكات في المستقبل، خاصة مع استمرار تحسين خدمات الإنترنت الأرضي، وتوسع خدمات الاتصال السريع التي توفرها شركات الاتصالات، كما تعمل وزارة الاتصالات إلى تطوير بنية الشبكة لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة.



ورغم الانتشار الكبير للهواتف المحمولة، إلا أن التليفون الأرضي لا يزال يحتفظ بأهمية كبيرة في العديد من الاستخدامات، خاصة في توفير خدمات الإنترنت عالية السرعة للأسر والشركات في مختلف أنحاء مصر، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق تحول رقمي شامل في مجال الاتصالات.