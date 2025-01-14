شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم عيار 21.. الثلاثاء 14-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات فى سعر الذهب اليوم في مصر، فى ظل تغيرات مستمرة فى سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب فى السوق المصرى، حيث سجل عيار 21 مبلغ 3770 جنيه .



وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فبيانها كالتالي..



سعر الذهب فى مصر اليوم:

سعر الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها

وأشار تقرير الوظائف الأمريكي إلى أن الاقتصاد الأميركى مرن بشكل كافى ليدعم الموقف الحذر للبنك الاحتياطى الفيدرالى تجاه تخفيف السياسة النقدية، خاصة وأن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادات حادة فى الرسوم الجمركية على الواردات قد تؤدى إلى تأجيج التضخم.



وساهمت بيانات تقرير الوظائف أيضاً في ارتفاع مستويات الدولار الأمريكى ليسجل أعلى مستوى منذ عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب الذى يتم تقييمه بالدولار مرتفع التكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.