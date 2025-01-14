شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 وفقا لآخر تحديث في التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية.

سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.50 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.46 جنيه للشراء و 50.56 جنيه للبيع وبنك مصر سجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.45 جنيه 50.55 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.45 جنيه للشراء و 50.55 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك فى أحدث التعاملات كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.