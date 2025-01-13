شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 13- 1- 2025.. تراجع جماعي للمؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 13-1-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه عند مستوى 2.126 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، وديجتايز للاستثمار والتقنية، وجولدن تكس للأصواف، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والعربية لاستصلاح الأراضي.

البورصة تخسر 40 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه عند مستوى 2.126 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 862.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.9 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.23%، والعرب على 5.81%، واستحوذت المؤسسات على 33.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 17.6 مليون جنيه، 1.75 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، 128.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 42.4 مليون جنيه، 142.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 28556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 35474 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 12561 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7996 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11012 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3007 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 9941 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة.

وصعدت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 150 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة عدد 11.7 مليون سهم، 1990 سهم، 846.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعربية لحليج الأقطان، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد مليون سهم، 3.8 مليون سهم، 147.8 ألف سهم، 70 ألف سهم، 9861 سهمًا، على الترتيب، واشترت إدارة شركة ابن سينا فارما عدد 25 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 6175 سهمًا، وباع مساهم رئيسي بشركتي بالم هيلز للتعمير، ومستشفى النزهة الدولي عدد 89 ألف سهم، 15.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 275.5 ألف سهم.

صفقات

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بيع المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 300 ألف سهم بسعر 12.64 جنيه بقيمة إجمالية 3.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 10.36% إلى 6.75%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة العربية للمحابس، بيع المساهم أحمد ماجد فؤاد فوزي هاشم عدد 853 ألف سهم بسعر 3.9889 جنيه بقيمة إجمالية 3.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.01% إلى 3.87%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العربية للمحابس، شراء المساهم مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد عدد 1.1 مليون سهم بسعر 3.935 جنيه بقيمة إجمالية 4.3 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 14.42% إلى 15.86%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، شراء المساهم جي تي ان الشرق الأوسط للخدمات المالية عدد 260 ألف سهم بسعر 0.767 جنيه بقيمة إجمالية 199.6 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.94% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، شراء المساهم محمد نبيل إبراهيم محمود عدد 95.3 ألف سهم بسعر 0.356 جنيه بقيمة إجمالية 34 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.99% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

أوراسكوم

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة كليفر هولدينج ليميتد، للاستحواذ على عدد 59.4 مليون سهم تمثل نسبة 98.99% من رأسمال شركة كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية (دوت لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية) "كليفر للمدفوعات" بقيمة إجمالية 657.7 مليون جنيه، وهو ما يمثل إجمالي التكلفة الاستثمارية المدرجة في القوائم المالية لشركة أوراسكوم المالية القابضة.

أجواء

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة أجواء للصناعات الغذائية- مصر، مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 178.5 مليون جنيه مقارنة 101.5 مليون جنيه.