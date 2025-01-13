شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السبائك الذهب مع استقرار سعر الذهب اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تفاصيل أسعار مصنعيات ودمغة السبائك الذهب الأكثر شيوعاً في مصر وبلغ مصنعية سبيكة وزنها 2.5 جرام 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا، وبلغ مصنعية سبيكة 1 جرام 176 جنيها.

ننشر آخر تطورات في بورصة سبائك الذهب في مصر اليوم الاثنين، عقب ثبات سعر الذهب اليوم عيار 21 وعيار 24 مما ينعكس على أسعار جميع أوزان السبائك الذهب المتداولة فى مصر.

وتراجعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم.

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالى 4500 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي جنيهًا بالمصنعية، وبلغ سعر سبيكة وزن 2.5 جرام 11035 جنيها شامل المصنعية.

تشهد مصنعيات ارخص سبيكتين في سوق الصاغة حالياً، ثبات ملحوظ حيث تسجل مصنعية سبيكة ذهب وزن جرام واحد 175 جنيها وتبلغ سعر مصنعية سبيكة ذهب 2.5 جرام 250 جنيها بما يعنى 100 جنيه فى الجرام.



وارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار فى أول 10 أشهر من 2024.