شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 13-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 13-1-2025.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، وديجتايز للاستثمار والتقنية، وجولدن تكس للأصواف، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والعربية لاستصلاح الأراضي.

البورصة تخسر 40 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه عند مستوى 2.126 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 862.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.9 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.23%، والعرب على 5.81%، واستحوذت المؤسسات على 33.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 17.6 مليون جنيه، 1.75 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، 128.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 42.4 مليون جنيه، 142.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 28556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 35474 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 12561 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7996 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11012 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3007 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 9941 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة.

وصعدت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 150 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 10.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.52%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.148 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.71%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 161.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.70%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.842 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.06%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 23.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.44%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 2.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.92%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 26.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.07%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 68.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.20%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.40%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 30.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.34%.