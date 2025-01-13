شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025 بعد الانخفاض والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الاثنين، عقب تغيرات فى سعر الذهب العالمى، وتحركات ملحوظة نحو الهبوط في أسعار الذهب لتتراجع 30 جنيها بنهاية تداولات اليوم.

سعر الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها

الذهب العالمى

انخفض سعر الذهب العالمى مع بداية تداولات الأسبوع مع استمرار تأثير تقرير الوظائف الأمريكى القوى الذى صدر نهاية الأسبوع الماضى، والذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالى سيقلل من عمليات خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.



وسجل سعر أونصة الذهب العالمى انخفاضا أمس بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2679 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2689 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2686 دولارا للأونصة.