شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية الأعلى ترخيصا خلال ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن إجمالي أعداد " الدراجات النارية " الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر ديسمبر الماضي 2024 بلغت حوالي 22506 دراجة نارية .

جاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي 1797 دراجة موديل 2021و 2577 دراجة موديل 2022 و 2228دراجه نارية موديل 2023 و 4787 دراجة موديل 2024 و 11117 دراجة موديل 2025.

يذكر أن تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والاهرام عن شهر نوفمبر 2024 قد اوضح أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 38135 مركبة ، كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2140 مركبة موديل 2021 و3420 مركبة موديل 2022و3529مركبة موديل2023 و10610 مركبة موديل 2024 و18436 مركبه موديل 2025 .



أما عن أعداد الترخيص للسيارات الملاكى، فقد أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 12894سيارة ملاكي من بينها 193 سيارة موديل 2021و 347سيارة موديل 2022 و820 سيارات موديل 2023 و4462 موديل 2024 و7072موديل 2025.