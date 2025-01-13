شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث فى سعر الدولار اليوم الاثنين 13-1-2025 أمام الجنيه بعد غلق التعاملات؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 13-1-2025 بعد غلق تعاملات اليوم استقرار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع .

وثبت سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع، وبنك مصر سجل 50.45 جنيه للشراء، و50.55 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.45 جنيه 50.55 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك بعد غلق تعاملات اليوم كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.