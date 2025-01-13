شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة فاركو ماك للصناعات الطبية بقيمة 15.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة فاركو ماك للصناعات الطبية المتطورة، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 499 ألف سهم بقيمة 15.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة حسن علام القابضة بحجم تداول 500 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة يونيون انترناشيونال جروب للمستلزمات الطبية بحجم تداول 15 ألف سهم بقيمة 7.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7.2 مليون سهم بقيمة 46.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 54 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 40 مليار جنيه عند مستوى 2.126 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 862.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.9 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.96% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.23%، والعرب على 5.81%، واستحوذت المؤسسات على 33.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 17.6 مليون جنيه، 1.75 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، 128.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 42.4 مليون جنيه، 142.8 مليون جنيه، على التوالى.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 28556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 35474 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 12561 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7996 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11012 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3007 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 9941 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة.