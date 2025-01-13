شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يتراجع 30 جنيها فى سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

وصل سعر الذهب في مصر عيار 21 بداية هذا الأسبوع إلى المستوى 3800 جنيه للجرام، ولكنه فشل في اختراقه بسبب ضعف زخم الصعود ويتداول حالياً متراجعا بحوالي 30جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها.



انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع مع استمرار تأثير تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، والذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيقلل من عمليات خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2679 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2689 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2686 دولار للأونصة.