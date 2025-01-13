شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تفقد 40 مليار جنيه بجلسة الإثنين والمؤشر الرئيسى يتراجع بنسبة 2.5% والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه عند مستوى 2.126 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 28556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 35474 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 12561 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7996 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 11012 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3007 نقطة.