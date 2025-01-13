شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أونصة الذهب عالمياً يدفع سعر الذهب اليوم من عيار 18 إلى الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

وصل سعر الذهب في مصر عيار 21 بداية هذا الأسبوع إلى المستوى 3800 جنيه للجرام، ولكنه فشل في اختراقه بسبب ضعف زخم الصعود ويتداول حالياً بالقرب من هذا المستوى في انتظار تجميع الزخم الكافي لاختراقه ويتجه إلى المستوى 3850 جنيه للجرام.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3239 جنيها.

عيار 14 يسجل 2527 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها.

انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع مع استمرار تأثير تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، والذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيقلل من عمليات خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2679 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2689 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2686 دولار للأونصة