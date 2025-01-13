شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين فى البحرين 13-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في البحرين اليوم الإثنين 13-1-2025 حيث سجل عيار 21 مبلغ 28.425 دينار، وتشهد البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن .

أسعار الذهب في البحرين:

عيار 24 سجل 32.500 دينار

عيار 22 سجل 29.800 دينار

عيار 21 سجل 28.425 دينار

عيار 18 سجل 24.375 دينار

عيار 14 سجل 18.950 دينار

عيار 12 سجل 16.250 دينار

الاونصة سجلت 1010.750 دينار

الجنيه الذهب سجل 227.475 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2688.17 دولار