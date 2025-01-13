شكرا لقرائتكم خبر عن 81.11 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند التعامل، اليوم، لتواصل ارتفاعها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أي 1.69% إلى 81.11 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.44 دولار، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار، أي 1.83% إلى 77.97 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.32 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثامن من أكتوبر وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 4.2%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 3.5%.



