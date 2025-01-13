شكرا لقرائتكم خبر عن 81.11 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالإثنين، 13 يناير 2025 02:00 م
سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند التعامل، اليوم، لتواصل ارتفاعها.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أي 1.69% إلى 81.11 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.44 دولار، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار، أي 1.83% إلى 77.97 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.32 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثامن من أكتوبر وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .
وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 4.2%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 3.5%.
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