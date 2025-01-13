شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مفاجئ لعيار 21 فى سعر الذهب اليوم الاثنين 13-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 يناير 2025، خلال التعاملات الصباحية اليوم عقب تراجع بحوالي 10 جنيهات، في مستهل تداولات هذا الأسبوع عقب افتتاح السوق العالمي للذهب على تراجع ملحوظ للأونصة.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3239 جنيها.

عيار 14 يسجل 2527 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها.

الذهب العالمي

انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع مع استمرار تأثير تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، والذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيقلل من عمليات خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2679 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2689 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2686 دولار للأونصة.