الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين فى سلطنة عمان 13-1-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 13 يناير 2025 01:30 م

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 13-1-2025 حيث سجل عيار 24 33.275  ريال وتشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 33.275  ريال

عيار 22 سجل 30.500 ريال

عيار 21 سجل 29.125 ريال

عيار 18 سجل 24.950 ريال

عيار 14 سجل 19.400 ريال

عيار 12 سجل 16.625 ريال 

الأونصة سجلت 1034.900 ريال

الجنيه الذهب سجل 232.900 ريال

الأونصة بالدولار سجل 2688.17 دولار

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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