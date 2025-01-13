شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين فى سلطنة عمان 13-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 13 يناير 2025 01:30 م
ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 13-1-2025 حيث سجل عيار 24 33.275 ريال وتشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين فى سلطنة عمان كالتالى:
عيار 24 سجل 33.275 ريال
عيار 22 سجل 30.500 ريال
عيار 21 سجل 29.125 ريال
عيار 18 سجل 24.950 ريال
عيار 14 سجل 19.400 ريال
عيار 12 سجل 16.625 ريال
الأونصة سجلت 1034.900 ريال
الجنيه الذهب سجل 232.900 ريال
الأونصة بالدولار سجل 2688.17 دولار
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