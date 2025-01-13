شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 13-1-2025 فى البنوك منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

في ختام التعاملات استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 13-1-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في منتصف التعاملات اليوم بتراجع تراوح من 3 لـ 5 قروش في البنوك مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.7 جنيه للشراء، و163.9جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 12-1-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.7 جنيه للشراء.

163.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163 جنيه للشراء.

163.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

159.1 جنيه للشراء.

163.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.6 جنيه للشراء.

164 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.4 جنيه للشراء.

164.03 جنيه للبيع.



