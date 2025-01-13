الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين فى الكويت 13-1-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 13 يناير 2025 12:30 م

ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين في الكويت حيث سجل عيار 18 مبلغ  20.025 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

عيار 24 سجل 26.700 دينار

عيار 22 سجل  24.475 دينار

عيار 21 سجل 23.350 دينار

عيار 18 سجل 20.025 دينار

عيار 14 سجل 15.575 دينار

عيار 12 سجل 13.350دينار

الاونصة سجلت 830.200 دينار

الجنيه الذهب سجل 186.850 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2688.17 دولار

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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