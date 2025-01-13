شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين فى الكويت 13-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 13 يناير 2025 12:30 م
ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين في الكويت حيث سجل عيار 18 مبلغ 20.025 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.
وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
عيار 24 سجل 26.700 دينار
عيار 22 سجل 24.475 دينار
عيار 21 سجل 23.350 دينار
عيار 18 سجل 20.025 دينار
عيار 14 سجل 15.575 دينار
عيار 12 سجل 13.350دينار
الاونصة سجلت 830.200 دينار
الجنيه الذهب سجل 186.850 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2688.17 دولار
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