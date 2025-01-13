شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 13-1-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول الإثنين، 13 يناير 2025 12:29 م

يقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.85جنيه للشراء. 13.89جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.81جنيه للشراء. 13.87جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 13.92جنيه للشراء. 13.88جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.93جنيه للشراء. 13.89جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة 12.93جنيه للشراء. 13.88جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي 12.92جنيه للشراء. 13.96جنيه للبيع.



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