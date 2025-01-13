شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين 13-1-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 13-1-2025 تراجع فى منتصف تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع وبنك مصر سجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.45 جنيه 50.55 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.