شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 29390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 36482 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 12937 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 8223 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11309 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3104 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10040 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والعامة لمنتجات الخزف والصيني.

أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.340 مليون وثيقة بدلا من 3.385 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة عدد 11.7 مليون سهم، 1990 سهم، 846.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعربية لحليج الأقطان، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد مليون سهم، 3.8 مليون سهم، 147.8 ألف سهم، 70 ألف سهم، 9861 سهمًا، على الترتيب، واشترت إدارة شركة ابن سينا فارما عدد 25 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 6175 سهمًا، وباع مساهم رئيسي بشركتي بالم هيلز للتعمير، ومستشفى النزهة الدولي عدد 89 ألف سهم، 15.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 275.5 ألف سهم.

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بيع المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 300 ألف سهم بسعر 12.64 جنيه بقيمة إجمالية 3.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 10.36% إلى 6.75%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة كليفر هولدينج ليميتد، للاستحواذ على عدد 59.4 مليون سهم تمثل نسبة 98.99% من رأسمال شركة كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية (دوت لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية) "كليفر للمدفوعات" بقيمة إجمالية 657.7 مليون جنيه، وهو ما يمثل إجمالي التكلفة الاستثمارية المدرجة في القوائم المالية لشركة أوراسكوم المالية القابضة.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 178.5 مليون جنيه مقارنة 101.5 مليون جنيه.