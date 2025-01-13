شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو: استثمرنا 9 مليارات دولار لرفع نسبة المحتوى المحلي إلى 67% والان نبدء بالتفاصيل

دعم الدولة لأرامكو

أخبار متعلقة روسيا تتهم أمريكا بتهديد استقرار أسواق الطاقة العالمية.. ما القصة؟ مع اتجاه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث.. ارتفاع أسعار النفط

المحتوى المحلي

70 % المستهدف من المحتوى المحلي

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو، م. أمين الناصر: إن أرامكو استثمرت نحو 9 مليارات دولار لتوفير مشترياتها من المنتج المحلي، عبر 350 مصنعا محليا، منها 186 مصنعا أنشئ بالفعل، و164 قيد الإنشاء.وأضاف الناصر في تصريحات خاصة لـ«اليوم» على هامش منتدى برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء 2025م)، أن من خلال الاستثمارات التي ضختها أرامكو لتعزيز المنتج المحلي، كان له أثرا كبيرا على الشركة، لتصل إلى 67% من منتجاتها من المحتوى المحلي.أفاد رئيس أرامكو بأن الدولة ساعدت أرامكو من خلال البنية التحتية في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في مجمع الملك سلمان للطاقة.وأوضح أن الدولة ساعدت الشركة كثيرا وكان لذلك مردودا كبيرا على الناتج المحلي خلال الـ10 سنوات الماضية، وعلى إنفاق هذه الشركات لإنتاج منتج محلي تستخدمه أرامكو، إضافة إلى جزء منه للشركات الأخرى، وآخر للتصدير.وردا على سؤال لـ«اليوم» حول المنتجات التي تستهدف أرامكو لتوطينها، قال الناصر: إن الشركة تسعى إلى توطين كل المنتجات من الحفر سواء عبر إنتاج منصات حفر بحرية أو برية، إضافة إلى ناقلات النفط والمعامل والتوربينات وكل أعمال الشركة، فضلا عن البتروكيماويات.وأضاف رئيس أرامكو أن الشركة تعمل على دراسة ما تستورده وما تنتجه محليا، وتستخدمه، للوصول إلى المستهدف من المشتريات المحلية.وأشار الناصر إلى أن أرامكو لا تسعى إلى خدمة نفسها فقط، ولكن تعمل على مساعدة الشركات الأخرى، خاصة أن الشركة هنا لا تستطيع أن تنتج على عميل واحد فقط، ولكن يجب أن يكون لها عملاء آخرين داخل المملكة وفي خارجها، لا سيما أن التصدير مهم للسعودية.وكشف الناصر، أن أرامكو تستهدف الوصول إلى 70% مشتريات حكومية بنهاية العام الحالي، فيما سترتفع تلك النسبة خلال الـ10 سنوات المقبلة.وانطلق اليوم منتدى برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء 2025م)، للاحتفاء بإنجازات البرنامج وتسليط الضوء على خططه المستقبلية.