شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين فى السعودية 13-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-1-2025 فى السعودية، حيث سجل عيار 24 مبلغ 324.00 ريال، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن.

عيار 24 سجل 324.00 ريال.

عيار 22 سجل 297.00 ريال.

عيار 21 سجل 283.50 ريال.

عيار 18 سجل 243.00 ريال.

عيار 14 سجل 189.00 ريال.

عيار 12 سجل 162.00 ريال.

الاونصة سجلت 10078.75 ريال.

الجنيه الذهب 2268.25 ريال.

الأونصة بالدولار سجلت 2690.05 دولار.