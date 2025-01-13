الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين فى السعودية 13-1-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 13 يناير 2025 11:30 ص

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-1-2025 فى السعودية، حيث سجل عيار 24 مبلغ 324.00 ريال، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن.

عيار 24 سجل 324.00 ريال.

عيار 22 سجل  297.00 ريال.

عيار 21 سجل  283.50 ريال.

عيار 18 سجل  243.00 ريال.

عيار 14 سجل  189.00 ريال.

عيار 12 سجل  162.00 ريال.

الاونصة سجلت 10078.75 ريال.

الجنيه الذهب 2268.25 ريال.

الأونصة بالدولار سجلت 2690.05 دولار.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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