شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين.. "البلوكتشين" يساهم فى توفير خدمات تأمينية للفئات الأقل دخلا والان مع تفاصيل الخبر

دعا الاتحاد المصرى للتأمين شركات التأمين إلى استخدام التقنيات الحديثة وعلى رأسها البلوكتشين Blockchain واستغلال إمكاناتها في تقديم خدمات تأمينية أفضل وأكثر كفاءة.

كما تتيح فرصاً لتطوير حلول مبتكرة مثل ميكنة عملية تسوية المطالبات من خلال العقود الذكية وإطلاق منتجات تأمينية جديدة تستهدف الفئات الأقل دخلاً والمناطق النائية، كما يمكن أن تكون أداة قوية لمواجهة التحديات التقليدية التي تواجه القطاع مثل الاحتيال وصعوبة الوصول إلى العملاء في المناطق الريفية.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الاسبوعية "إن تقنية Blockchain، بما تتمتع به من خصائص الأمان والشفافية والتشفير تُمكّن شركات التأمين من إدارة العمليات بشكل أكثر كفاءة ومرونة مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويسرع الإجراءات التأمينية، كما تمثل نقلة نوعية في صناعة التأمين حيث تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وحول تعريف تقنية البلوكتشين أضاف الاتحاد "البلوكتشين Blockchain في التأمين هو نظام رقمي لامركزي يعتمد على سجل مشترك وآمن لجميع المعاملات المتعلقة بالتأمين يتم تسجيل هذه المعاملات بطريقة شفافة وغير قابلة للتغيير، مما يعزز من مصداقية العمليات ويقلل من التكاليف والاحتيال.

وتعتمد هذه التقنية على العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (dApps) Decentralized Applications لإدارة المطالبات والوثائق بكفاءة أكبر كما يمكن أن يتم تبسيط العمليات في صناعة التأمين من خلال تمكين شركات التأمين والهيئات التنظيمية من إدارة الاتفاقيات التأمينية وميكنة عمليات السداد، بالإضافة إلى تسريع معالجة المطالبات وتأمين بيانات العملاء.