شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بجهازي العبور والعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العبور، لمتابعة تفعيل نظام استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا، يرافقه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتيسير على المواطنين المتعاملين مع المدن الجديدة.

واستمع المهندس خالد سرور، أثناء الجولة إلى شرح مفصل لطبيعة عمل كل موظف والإجراءات التي يتم إتباعها حتى الانتهاء من تلك الإجراءات، متابعاً تلقي الطلبات المقدمة.

وكلف سرور بالمتابعة المستمرة للإجراءات واستكمال الطلبات المقدمة، وتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التقنين والتصالح للمواطنين وعرض مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، لضمان انتظام العمل وحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقليل الإجراءات التقليدية وتسريع عمليات الترخيص، بما يلغي الحاجة إلى التوجه الشخصي للمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الهدف الأساسي من تطوير المركز التكنولوجي وميكنته هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقت ممكن، والارتقاء بمستوى الخدمة ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية لدعم التحول الرقمي وتفعيل آليات مبتكرة لإدارة الخدمات، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المهندس خالد سرور، خلال زيارة تفقدية للمركز التكنولوجي بالمدينة.

وهدفت الزيارة إلى متابعة منظومة تفعيل استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا، وهي خطوة استراتيجية تسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقليل الإجراءات التقليدية وتسريع عمليات الترخيص، بما يلغي الحاجة إلى التوجه الشخصي للمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن تفعيل المنظومة الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات، من حيث الكفاءة والسرعة، بما يعزز من رضا المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد.

ومن جانبه، أشاد المهندس خالد سرور، بمستوى الجاهزية العالية للمركز التكنولوجي في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذا النظام يمثل جزءًا من رؤية أوسع للهيئة تستهدف تطوير البنية الخدمية وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الحكومية.

وأضاف سرور أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تواكب التطلعات المستقبلية لتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسهم في تخفيف العبء الإداري على المواطنين، مع التأكيد على التزام الهيئة بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية التي تعزز من كفاءة الخدمات في المدن العمرانية الجديدة.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية لدعم التحول الرقمي وتفعيل آليات مبتكرة لإدارة الخدمات، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.