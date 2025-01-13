شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يتراجع 10 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 يناير 2025، خلال التعاملات الصباحية اليوم عقب تراجع بحوالي 10 جنيهات، في مستهل تداولات هذا الأسبوع عقب افتتاح السوق العالمي للذهب على تراجع.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3239 جنيها.

عيار 14 يسجل 2527 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها.

ما هي توقعات بنوك الاستثمار للذهب

ورفع سيتى بنك توقعاته لأسعار الذهب ويرى أنه خلال عام 2025 قد يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، فى ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكى والأزمات المتواصلة فى الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من الذهب.

ويرى جى بى مورجان نظرة أكثر تحفظًا متوقعًا أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة، مع إمكانية تجاوز هذه المستويات فى وقت أبكر من المتوقع، مدعومًا بالسياسات النقدية المتوقعة وانخفاض التضخم وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.