شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع مؤسسات البحرين لدعم صغار المصدرين والان مع تفاصيل الخبر

يستكمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبادرات والشراكات الدولية والعربية التي بدأ تفعيلها مع معرض تراثنا الذي أقيم في ديسمبر ٢٠٢٤ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه بالنيابة عن الرئيس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات وقد شارك في فاعليات معرض تراثنا الأخير 8 دول عربية و أجنبية و 31 جهة من الوزارات والجهات الدولية والجامعات المؤسسات الحكومية والأهلية.

وأكد باسل رحمي علي استمرار الجهاز في اجراء الاتفاقيات والمبادرات التي تعمل علي النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر خاصة المشروعات الانتاجية والتراثية مع الجهات الدولية والعربية بتوجيه من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهدف فتح سبل التعاون مع مختلف المؤسسات العربية والعالمية المهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم تصدير منتجات الشباب المصري للخارج والمشاركة في الفاعليات العربية التي تعمل علي تأهيل اصحاب المشروعات للتصدير ونقل الخبرات الداعمة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بين الدول العربية.

واجتمع باسل رحمي مع هبة أحمد مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لاستكمال مباحثات التعاون بين الجهاز والصندوق والتي بدأت بمشاركة الصندوق في رعاية معرض تراثنا و تقديم العديد من المبادرات الهادفة لدعم تطوير المنتجات المصرية وتأهيلها للتصدير ودراسة العديد من المشروعات المشتركة بين الطرفين لدعم الشباب والمرأة في مجال ريادة الاعمال و الابتكار بجمهورية مصر والتعاون في نقل الخبرات والتجارب إلى دول العالم الإسلامي المختلفة وتجدر الاشارة إلي ان صندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD)، وهو مؤسسة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية تأسس عام 2007 بهدف تقليل الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويركز الصندوق على مبادرات تشمل التعليم، والصحة، وتمكين المرأة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير البنية التحتية.

وأكد باسل رحمي علي اهمية التعاون مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمشاركة في العديد من المجالات التنموية الخاصة بدعم الشباب وقطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و ريادة الأعمال خاصة وأن اهتمامات الصندوق ترتكز علي رفع مستوي معيشة المواطنين بمختلف الدول العربية عن طريق تقديم الدعم لتلك المشروعات و توفير فرص عمل جيدة و مساندة المشروعات فنيا و تسويقيا و نقل الخبرات الناجحة بين الدول العربية والاستفادة منها في توطين الصناعات أو الاستثمار في الثروة البشرية من خلال دعم الشباب العربي لإقامة مشروعات منتجة لها مردود اقتصادي واجتماعي.

و اجتمع باسل رحمي مع الدكتور هاشم حسين مدير مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين بحضور الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز لاستكمال سبل التعاون في فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية في مختلف دول العالم العربي والإسلامي خاصة المنتجات اليدوية و التراثية وتوفير الروابط والتشبيك والمساعدة فى اعداد خطط العمل لهذه المشروعات التراثية واعداد خطط التسويق والترويج للتصدير، فضلا عن تقديم المشورة في الجوانب المالية والإدارية للعديد من المشروعات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.



