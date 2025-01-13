شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار فى مصر اليوم الإثنين 13-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضار في مصر اليوم الإثنين 13-1-2025 استقرار ملحوظ لمعظم الخضروات نظرا لوفرة المعروض، وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وسجل متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة من 6 إلى 9.5 جنيها، ومتوسط سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 16 جنيها.

وسجل سعر كيلو القلقاس ما بين 15 إلى 18 جنيها، وسعر كيلو البصل الأبيض من 7 إلى 17 وسعر كيلو البصل الأحمر ما بين 9 إلى 13 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، سجل متوسط سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 6 إلى 10 جنيهات، وكيلو الجزر من 4 إلى 6 جنيهات فيما سجل سعر كيلو الباذنجان البلدى ما بين 11 إلى 13 جنيها، وسعر كيلو الملوخية إلى ما بين 7 إلى 10 جنيها بالجملة.